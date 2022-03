Bursa Asia Mixed di Tengah Koreksi Harga Minyak Mentah

Jumat, 25 Maret 2022 | 08:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia mixed pada awal perdagangan Jumat (25/3/2022). Saham-saham Wall Street sebelunya menguat pada penutupan semalam dan harga minyak turun.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,27%, indeks komposit Shanghai turun 0,16%, Hang Seng Hong Kong turun 0,66%, S&P/ASX 200 naik 0,35%, Kospi turun 0,08%.

Jepang melaporkan data inflasi Maret tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Dalam pengajuan dengan bursa saham Hong Kong, JD Logistics menargetkan 8,53 miliar dolar Hong Kong ($ 1,09 miliar) melalui penjualan saham. Anak perusahaan raksasa e-commerce JD.com itu mengatakan, saham tersebut akan dihargai 20,71 dolar Hong Kong per lembar.

Saham AS menguat semalam, dipimpin oleh saham cip. Dow melonjak 349,44 poin, atau 1%, menjadi ditutup pada 34.707,94. S&P 500 naik 1,4% pada 4.520,16, dan Nasdaq Composite naik 1,9% menjadi 14.191,84.

Investor mengamati saham pemasok Apple di Asia. Raksasa teknologi itu dilaporkan merencanakan layanan berlangganan perangkat keras untuk iPhone yang diluncurkan segera pada akhir tahun ini. Apple naik lebih dari 2% pada hari Kamis.

Di Jepang, saham Murata Manufacturing melonjak hampir 1%, sementara Alps Alpine naik 0,62%. Taiyo Yuden naik 0,7%.

Harga minyak mentah turun pada hari Kamis karena Amerika Serikat dan sekutunya membahas kemungkinan melepas persediaan minyak untuk membantu menenangkan pasar energi setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Jumat pagi di Asia, WTI turun 1,01% ke US$ 111,2 per dolar. Brent turun 0,8% ke US$ 118,1 per barel.

Sumber: CNBC.com