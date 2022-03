Krakatau Steel dan Silmy Karim Raih Anugerah BUMN 2022

Jumat, 25 Maret 2022 | 10:06 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim, meraih penghargaan Anugerah BUMN 2022 di Hotel JW Marriot, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2022 Dr Tanri Abeng MBA.

Krakatau Steel mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan BUMN Terbaik II Kategori Strategi Tumbuh dan Bertahan, Terbaik II Kategori Transformasi Organisasi. Sedangkan Silmy Karim meraih penghargaan The Best CEO in Change Leadership sebagai pimpinan perusahaan BUMN yang berhasil melakukan perubahan besar dalam membenahi perusahan.

Silmy pada Anugerah BUMN tahun sebelumnya mendapatkan penghargaan sebagai The Best CEO on Turn Around tahun 2020 dan The Best CEO in Strategic Alliance tahun 2018.

"Manajemen Krakatau Steel di bawah kepemimpinan Silmy Karim telah berhasil melakukan turn around perusahaan melalui berbagai macam strategi hingga akhirnya mencatatkan laba pada tahun 2020 dan 2021 berturut-turut setelah sebelumnya 8 tahun merugi. Anugerah BUMN 2022 ini merupakan apresiasi serta penghargaan atas kinerja positif yang berhasil diraih perusahaan,” jelas Corporate Secretary Krakatau Steel, Pria Utama dalam keterangan pers, Jumat (25/3/2022).

Dalam pemaparan di penjurian Anugerah BUMN 2022 disampaikan bahwa Krakatau Steel mampu melangkah dan meraih pencapaian yang lebih tinggi lagi dari awal dilakukan program restrukturisasi dan transformasi.

"Segenap manajemen Krakatau Steel mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Krakatau Steel hingga saat ini. Keberhasilan ini adalah keberhasilan dari kami untuk semua,” ungkap Pria.

