Indef: Butuh Goodwill Pemerintah untuk Utamakan Produk Lokal

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penggunaan minimal 40% anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk lokal dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut Esther, dampak dari kebijakan ini baru bisa dirasakan bila ada goodwill atau kemauan dari pemerintah, bukan hanya sekedar program atau kampanye.

“Yang utama harus ada goodwill dari pemerintah, benar-benar mau mengurangi impor dan menggunakan produk lokal. Jangan sampai ini hanya populis saja,” kata Esther kepada Beritasatu.com, Jumat (25/3/2022).

Esther menyampaikan, selama ini pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih mementingkan harga yang murah. Hal ini membuat produk lokal kalah bersaing lantaran ongkos produksi di Indonesia lebih tinggi.

"Kenapa produk lokal mahal? Karena ongkos produksinya mahal. Misalnya saja untuk pengadaan seragam, produk tekstil itu kan bahan bakunya dari impor seperti dari Tiongkok. Jadi kadang karena bahan bakunya impor, ongkos produksinya jadi mahal,” kata Esther.

