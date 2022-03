Harga Minyak Naik Setelah Serangan Houthi pada Fasilitas Aramco

Sabtu, 26 Maret 2022 | 06:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada Jumat (25/3/2022) setelah kelompok Houthi Yaman mengklaim menyerang fasilitas minyak Saudi Aramco dengan rudal. Gumpalan asap terlihat di atas fasilitas minyak di Jeddah Arab Saudi, pada Jumat.

Minyak mentah Brent naik 1,36% jadi US$ 120,65 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS menguat 1,39% menjadi US$ 113,90. Keduanya sempat diperdagangkan di wilayah negatif di awal sesi.

Associated Press yang mengutip video kebakaran di depot minyak, mengatakan lokasi kebakaran itu di dekat Pabrik Massal Jeddah Utara - yang terletak di tenggara bandara internasional kota. Sementara sumber Reuters mengatakan fasilitas Saudi Aramco terkena serangan. Sebagai gambaran lomba mobil Formula Satu (F1) dijadwalkan berlangsung di Jeddah akhir pekan ini.

Houthi yang didukung Iran mengklaim berada di balik serangan itu. Juru bicara militer kelompok itu menambahkan bahwa Houthi menggunakan pesawat tak berawak untuk menyerang kilang Ras Tanura dan Rabigh, menurut Reuters.

Seorang juru bicara Saudi Aramco tidak dapat dimintai komentar ketika dihubungi oleh CNBC.

Houthi telah melakukan ribuan serangan rudal dan pesawat tak berawak lintas batas ke Arab Saudi pada tahun-tahun sejak Riyadh meluncurkan serangan udara di Yaman, yang telah menewaskan puluhan ribu warga Yaman.

Aramco mengalami serangan besar pada tahun 2019.

