Harga Emas Turun Saat Imbal Hasil Obligasi AS Meningkat

Sabtu, 26 Maret 2022 | 07:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada pekan ini karena kekhawatiran perang di Ukraina dan kenaikan harga membuat safe haven makin menarik sebagai tempat berlindung aman dan lindung nilai inflasi. Namun harga emas turun pada pada Jumat (25/3/2022) karena imbal hasil obligasi atau Treasury AS menguat.

Harga emas di pasar spot turun 0,13% menjadi US$ 1.954,84, sementara emas berjangka AS melemah 0,38% menjadi US$ 1.954,8 per ons. Harga logam ini melonjak hampir 2% sepanjang minggu ini.

BACA JUGA Harga Emas Antam Naik Rp 10.000 Per Gram

Selain imbal hasil obligasi, penurunan harga emas akibat pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve AS (The Fed), sehingga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

"Jika suku bunga terus naik dengan kecepatan tinggi dapat membatasi kenaikan logam mulia," kata President World Market di TIAA Bank, Chris Gaffney.

“Namun, sentimen pasar secara keseluruhan masih mendukung logam mulia. Ada pembelian safe-haven dan sebagai lindung nilai inflasi di sisi ritel,” kata Gaffney.

BACA JUGA Harga Emas Stabil Setelah Fed Naikkan Suku Bunga, Dolar Melemah

The Fed menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pekan lalu. Sementara para trader memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed bulan Mei.

Emas yang sebagai investasi aman di tengah ketidakpastian politik dan keuangan, telah meningkat 2% minggu ini karena dampak perang Ukraina dan kenaikan harga minyak yang berpotensi mengancam pertumbuhan global.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,44% menjadi US$ 25,40 per ons, platinum hilang US$ 2,27% menjadi US$ 996,99, dan paladium tergelincir 8,70% menjadi US$ 2.310,50.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC