Jalin Pembayaran Nusantara Apresiasi Kontribusi Member

Gelar Jalin CX Summit 2022

Sabtu, 26 Maret 2022 | 16:36 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menggelar "Jalin CX Summit 2022" yang diadakan secara hybrid di Emeralda Golf Club, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (26/3/2022).

Paralel dengan kegiatan Fun Golf, acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh anggota atau member Jalin yang sudah berkolaborasi dan saling bersinergi sehingga dapat melewati tahun 2021 dengan baik.

Direktur Utama Jalin, Boyke Yurista menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh member yang tergabung. Boyke mengajak seluruh member untuk saling memaksimalkan potensi serta mengembangkan kesinambungan kerja sama yang saling menguntungkan.

"Mewakili seluruh manajemen, saya mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang baik selama ini dan tidak lupa kerja sama yang sudah terbangun bisa ditingkatkan lagi agar saling memberi manfaat bagi Jalin dan seluruh member sekalian," ujar Boyke.

Jalin CX Summit merupakan gelaran event pertama yang diadakan perusahaan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh member dan dikemas dalam bentuk pemberian penghargaan.

Adapun daftar penerima penghargaan Jalin CX Summit 2022 yaitu, The Best Partner of The Year (Bank Mandiri), The Most Active Issuer ATM Business (BRI), The Most Active Acquirer ATM Business (BNI), The Most Excellence Sharia Bank (BSI), The Most Responsive Bank (BCA).

Selanjutnya, The Most Supportive Bank (BTN), The Most Cooperative Bank (BPD Lampung), The Most Excellence Growth BPD (BPD Sumut), The Most Loyal Bank (Bank Ganesha), dan The Most Active QRIS (Bimasakti).

Sumber: BeritaSatu.com