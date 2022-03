Pandemi, Tren Properti SOHO Banyak Diminati

Sabtu, 26 Maret 2022 | 17:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Peluncuran Headquarter at Roseville Apartemen Roseville SOHO & Suite, Tangerang Selatan, Kamis 24 Maret 2022. (Foto: Dok)

Tangerang, Beritasatu.com - Permintaan properti bertipe small office home office (SOHO) makin meningkat dalam 2 tahun terakhir selama pandemi Covid-19 khususnya di area perkotaan. Pilihan melakukan aktivitas perkantoran dari rumah jadi tren yang berkembang cepat sejalan penerapan work from home.

"Konsep loft dua tingkat memberikan area luas bagi penghuni untuk menata tempat kerja dan opsi kamar secara terpisah," kata Direktur Aldebaran Group, Franciscus Lugito di sela peluncuran Headquarter at Roseville di Apartemen Roseville SOHO & Suite, Tangerang Selatan, belum lama ini seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Sabtu (26/3/2022).

Dia mengatakan konsep SOHO menawarkan hunian sekaligus berfungsi kantor sehingga memberikan kenyamanan untuk mendukung keperluan produktif para profesional muda.

Untuk menjawab kebutuhan SOHO, PT Aldebaran merilis produk terbaru Headquarter at Roseville di Apartemen Roseville SOHO & Suite dengan menggandeng KANA Furniture untuk melengkapi kebutuhan interior hunian kantor baru ini dan 99 Group Indonesia di bidang pemasaran. Unit Headquarter at Roseville di Apartemen Roseville SOHO & Suite berada di jantung kota BSD yang memberi kemudahan penghuni ke berbagai lokasi. Headquarter at Roseville dilengkapi fasilitas premium seperti kolam renang, meeting room, residence lounge, akses 24 jam, 15 thematic garden, dan pusat komersial.

Sementara CEO 99 Group Indonesia, Wasudewan, menjelaskan, Roseville SOHO & Suite ini layak jadi pilihan para eksekutif muda dan masyarakat yang mencari properti berkualitas untuk kebutuhan investasi maupun bisnis di daerah BSD.

Adapun Direktur Utama KANA, Robby Kurniawan Hendrik mengatakan, project Headquarter at Roseville ini jadi salah satu masterpiece desain interior properti KANA. "Setiap detailnya kami pikirkan dengan baik supaya mendukung lifestyle kekinian penghuninya yang ingin bekerja dari rumah dengan produktif dan nyaman,” kata dia.

