2036 Indonesia Diprediksi Keluar dari Middle Income Trap, Ini Syaratnya

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (PP IKA ITS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 pada 26 Maret 2022 dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sabtu26 Maret 2022. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Bisar Panjaitan memaparkan pada 2036 Indonesia diperkirakan akan keluar dari status middle income trap (perangkap pendapatan menengah) dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% pada 2025 ini.

"Namun itu sebenarnya kita belum maksimalkan hilirisasi dan efisiensi," yakin Luhut di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (PP IKA ITS) Sabtu (26/3/2022) dengan mengangkat tema "Perkuat KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia".

Dalam keterangan yang diterima Minggu (27/3/2022), Luhut mengatakan, hilirisasi dan efisiensi penting sebagai penentu apakah Indonesia ingin keluar dari status middle income trap dan menjadi negara maju pada 2045. "Kita harus melihat dua hal itu, yakni hilirisasi dan efisiensi," beber Luhut.

Luhut mengungkapkan, jika melihat kondisi pascapandemi, Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan perubahaan dunia. Namun hal ini sekaligus sebuah "keuntungan" agar Indonesia tidak taken for granted atas segala yang ada. "Sekarang telah terjadi perubahaan sistem kesehatan, akselerasi otomasi dan digitalisasi, peningkatan peran AI (artificial intelegent), big data, perubahaan global value chain, termasuk green recovery dalam menghadapi tantangan perubahaan iklim, di mana Indonesia juga menjadi champion di sana," ujar Luhut.

Luhut juga menyarakan agar ITS mengembankan mata kuliah di bidang AI dan TI (teknologi informasi).

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa proyeksi ekonomi global masih menujukkan tren pemulihan dan penanganan kasus Covid-19 menujukan hasil baik. Kendati demikian, papar Airlangga, masih terjadi kenaikan inflasi global yang memicu sejumlah negara melakukan normalisasi kebijakan moneter serta ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. "Di tengah ketidakpastian tersebut, kita patut syukuri bahwa di tahun 2021, Indonesia mampu tumbuh sebar 3,7 persen secara year on year (YoY)," kata Ketum Golkar ini.

Pertumbuhan ini, jelas Airlangga, relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam yang tumbuh 2,6% atau negara di Eropa seperti Jerman yang hanya 2,8%

