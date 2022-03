PLN Raih 5 Penghargaan di Ajang BCOMSS Award

Senin, 28 Maret 2022 | 08:42 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT PLN (Persero) menyabet lima penghargaan di ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) Award yang digelar Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (23/3/2022) malam.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para insan komunikasi dan praktisi program keberlanjutan di lingkungan BUMN sepanjang tahun 2021.

Pada BCOMSS Award terdapat dua kategori yaitu Communication dan Sustainability. Dari kategori Communication, PLN meraih juara 2 atas nominasi Stakeholder Relation Management dan juara 2 Content Creator atas karya PLN Peduli Dampak Erupsi Semeru oleh pegawai PLN Harry Wisuardhy.

Pada kategori Sustainbility, program PLN Satya Gawa dan Pemberdayaan Masyarakat Penderita HIV/AIDS meraih juara pertama dalam nominasi Community Involvement and Development Program Kesehatan.

Prestasi yang sama juga diraih dari nominasi Community Involvement and Development (CID) Program Lingkungan dengan program PLN CID Waste to Energy. Tak hanya programnya, pegawai PLN Agus Yuswanta pun turut menyumbang prestasi dengan meraih juara 2 pada nominasi TJSL Officer of The Year.

Hadir dalam BCOMSS Award, Menteri BUMN Erik Thohir optimistis Indonesia bakal meraih kejayaan pada 2045. Hal ini didasari oleh empat hal, yaitu hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital, meningkatkan profesionalisme dan transparansi dan terkahir peningkatan sumber daya manusia.

"Apa yang memastikan ke depan ekonomi kita bisa terus sustain, kalau kita lihat tahun 2045 pusat kejayaan bangsa kita di mana ekonomi terus tumbuh, ada empat hal yang memperkuat pondasi itu dari empat ini BUMN punya perannya," kata Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, pada ajang BCOMSS AWARD ada 7 sub kategori komunikasi dikuti oleh 74 BUMN.

Menurut Arya, kinerja tim komunikasi korporat BUMN terus mengalami perbaikan, ini ditandai berkurangnya indikator publikasi negatif dan meningkatnya berita positif terkait BUMN.

"Pada tahun 2021 total pemberitaan BUMN sebanyak 664.157 pemberitaan per tahun atau 1.820 per hari. Untuk pemberitaan BUMN 80 persen positif dan 14 netral," tuturnya.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengungkapkan, PLN berkomitmen dalam memberikan informasi yang bermanfaat seputar sektor kelistrikan dan mendukung perkebangan UMKM, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui program TJSL.

Menurut Agung, prestasi yang telah diraih PLN dalam ajang BCOMSS Award merupakan hasil dari segala upaya yang telah dilakukan PLN dalam memberikan informasi dengan baik serta membantu dalam peningkatan kesejahteraan melalui program TJSL.

"Sebaiknya kita tidak terlena oleh capaian ini. Prestasi yang telah diraih dari program BCOMSS Award ini menjadi cambuk bagi PLN untuk meningkatkan layanan," ujarnya.

Sumber: PR