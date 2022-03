Bursa Asia Melemah Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah

Senin, 28 Maret 2022 | 09:26 WIB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik sebagian besar turun pada hari Senin (28/3/2022), karena harga minyak turun sekitar 3%.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,61%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,79%, Hang Seng Hong Kong turun 0,17%, S&P/ASX 200 naik 0,52%, dan Kospi Korsel turun 0,41%.

Data yang dirilis selama akhir pekan menunjukkan keuntungan industri Tiongkok tumbuh dalam dua bulan pertama tahun ini. Laba di perusahaan industri Tiongkok naik 5,0% untuk periode Januari hingga Februari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut data yang dirilis Minggu.

Investor mengamati petunjuk tentang pelonggaran kebijakan dari otoritas Tiongkok di tengah meningkatnya penyebaran Covid-19 terburuk sejak puncak awal pandemi pada awal 2020.

Di Jepang, Nikkei 225 tergelincir 0,78% sedangkan indeks Topix turun 0,48%. Kospi Korea Selatan turun 0,45%.

Harga minyak mentah turun di pagi hari perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 2,79% menjadi $ 117,28 per barel. Minyak mentah berjangka AS tergelincir 3,07% menjadi $110,40 per barel.

