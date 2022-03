Harga Emas Datar di Rp 999.000

Senin, 28 Maret 2022 | 09:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Pulogadung pada perdagangan Senin (28/3/2022) datar di Rp 999.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas juga datar di Rp 903.000 per gram. Di pasar spot Comex, harga emas turun 0,4% ke US$ 1.946,3 per ons untuk kontrak April 2022.

Emas, dilihat sebagai investasi yang aman selama masa ketidakpastian politik dan keuangan, telah meningkat sekitar 1,6% minggu lalu karena investor mencoba untuk melindungi terhadap dampak perang di Ukraina dan harga minyak yang lebih tinggi yang mengancam pertumbuhan global.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 549.500

1 gram: Rp 999.000.

5 gram: Rp 4.799.000.

10 gram: Rp 9.520.000.

25 gram: Rp 23.637.500.

50 gram: Rp 47.155.000.

100 gram: Rp 94.190.000.

250 gram: Rp 235.087.500.

500 gram: Rp 469.875.000.

1000 gram: Rp 939.600.000.

Sumber: BeritaSatu.com