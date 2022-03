Pekan Ini, Bitcoin Uji Level Resisten US$ 50.000

Senin, 28 Maret 2022 | 11:15 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) diproyeksikan pekan ini dapat terus menanjak dan tak menutup kemungkinan bisa menyentuh level US$ 50.000.

“Kenaikan saat ini memperpanjang lonjakan yang dimulai awal bulan ini setelah pengumuman Federal Reserve bahwa mereka akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun,” ucap Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo kepada Investor Daily, Senin (28/03/2022).

Di mana, BTC akan berada di support US$ 45.000 dan resistance di US$ 50.000 untuk pekan ini.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin pagi ini, kripto jajaran teratas masih alami pergerakan harga yang seragam. Misalnya, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar, BTC naik 4,96% dalam 24 jam terakhir ke US$ 46.913,77 dan 14,97% dalam sepekan.

Ethereum (ETH) juga berhasil menguat kembali. Dalam 24 jam terakhir, ETH naik 4,70% dan 16,14% dalam sepekan. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level US$ 3.303,04 per koin.

Kripto selanjutnya, Binance coin (BNB) pagi ini masih menguat. Dalam 24 jam terakhir BNB menguat 3,32% dan 11,14% sepekan. Hal itu membuat BNB dibanderol dengan harga US$ 431,18 per koin.

Memang, aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar melesat melewati US$ 46.800, naik lebih dari 4% selama periode dua jam untuk mencapai level tertinggi tiga bulan. Bitcoin telah naik lebih dari 12% sejak Minggu lalu setelah naik enam hari berturut-turut, meskipun tetap turun dari titik awal $47.740 pada tahun 2022.

Dalam catatan yang diterbitkan Senin pagi waktu Asia, ibu kota QCP Singapura menunjuk pada reli yang lebih luas dalam harga aset global sebagai alasan mengapa "momentum bullish" ini kemungkinan akan berlanjut dalam waktu dekat.

Akhir pekan lalu, kapitalisasi pasar aset kripto global naik menjadi US$ 1,9 triliun, naik lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir. Total volume perdagangan rally kripto hampir 15% menjadi US$ 91,73 miliar. Bitcoin dan Ethereum diperdagangkan lebih tinggi bahkan setelah komentar hawkish dari bank sentral AS.

