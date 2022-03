Respons Tren BNPL, DBS Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Digibank Black

Head of Sales and Distribution Indonesia, Melfrida Gultom, nasabah DBS Treasures, Yonathan Febrian, dan Regional Banking Manager Bank DBS Indonesia, Novita Soeratno berbincang di depan mobil Toyota Corolla Cross Hybrid SUV dalam acara serah terima hadiah pemenang utama rangkaian acara DBSI Spring Festival: Roaring to Win 2022 di Jakarta. (Foto: BeritaSatu Photo)