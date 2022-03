Program TJSL Telkom Raih Penghargaan Terbaik dari Kementerian BUMN

Senin, 28 Maret 2022 | 18:44 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) untuk kedua kalinya turut berpartisipasi dalam BCOMMS (BUMN Corporate Corporation and Sustainability Summit) 2022.

Dalam ajang yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Telkom meraih sejumlah penghargaan di bidang CSR dan Corporate Communication.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi pada pekan lalu.

Untuk kategori Sustainability, Telkom meraih sejumlah penghargaan antara lain Juara 1 Community Involvement and Development (CID) Bidang Pendidikan, Juara 1 Creating Shared Value (CSV), Juara 1 Small and Medium Enterprise (SME) Development dan Juara 1 TJSL of The Year. Untuk kategori Communication, Telkom meraih Juara 2 Corporate Communication of The Year.

“Menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami diapresiasi penghargaan BCOMMS 2022. Tentunya ini menjadi motivasi bagi Telkom untuk terus meningkatkan kinerja khususnya di bidang komunikasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan," ungkap Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (28/3/2022).

"Hal ini membuktikan bahwa Telkom tidak hanya berkontribusi untuk pengembangan bisnis, namun juga mempunyai komitmen yang kuat dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui program-program CSR yang ada,” imbuhnya.

BCOMMS merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Kementerian BUMN sebagai momen untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman serta penghargaan bagi pengelola komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari BUMN.

Tahun ini ini ajang BCOMMS 2022 diadakan secara hybrid yakni daring melalui video conference dan luring di Istora Senayan yang dihadiri oleh 1.260 perwakilan milenial dari 34 perusahaan BUMN.

“Semoga kegiatan ini terus menginspirasi kami dari BUMN untuk terus memberikan yang terbaik dalam keterbukaan informasi dan komunikasi serta aktivitas sosial untuk masyarakat,” tutup Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR