Harga Komoditas Melonjak, Berapa Idealnya Harga Jual BBM dan Migor?

Senin, 28 Maret 2022 | 18:48 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Berisatu.com - Hingga akhir Maret 2022 ini, harga minyak dunia masih tinggi di atas US$ 100 per barel, demikian juga dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang terus menunjukkan tren kenaikan. Per 24 Maret 2022, harga ICP tercatat sebesar US$ 114,55 per barel. Padahal sebelumnya per 1 Maret 2022, ICP sebesar US$ 110,14 per barel. Bahkan ICP rata-rata bulan Februari sebesar US$ 95,7 per barel.

Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menyebut, konflik Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan juga terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa.

Tingginya harga minyak dunia ini pada akhirnya berpengaruh besar terhadap harga BBM. Sebagai informasi, batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 seperti Pertamax untuk bulan Maret 2022 sebesar Rp 14.526 per liter.

BACA JUGA Pertamina Berpotensi Rugi Bila Harga BBM Tidak Naik

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi menyampaikan, harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON 92 berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum.

Adapun dalam menghitung harga keekonomian atau batas atas bulan Maret tersebut, mempertimbangkan realisasi perkembangan harga bulan sebelumnya, yaitu Februari.

Padahal bulan Februari 2022, harga minyak belum setinggi bulan Maret 2022. Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 diperkirakan akan lebih tinggi lagi dari Rp. 14.526 per liter, bisa mencapai sekitar Rp. 16.000 per liter.

BACA JUGA Menteri ESDM Masih Kaji Kenaikan Harga Pertamax

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyarankan Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian harga Pertamax karena harga keekonomiannya sudah sangat tinggi. Bila tidak ada penyesuaian harga, Pertamina akan terus merugi. Apalagi Pertamax merupakan jenis bahan bakar umum yang harganya seharusnya bisa ditentukan oleh badan usaha. Saat ini Pertamina masih menjual Pertamax di kisaran harga Rp 9.000-Rp 9.400 per liter.

Berdasarkan perhitungan Energy Watch, sepanjang 2021 lalu, selisih harga jual Pertamax dengan harga keekonomian mencapai Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per liter, sehingga akhirnya memberatkan kondisi keuangan Pertamina. Apalagi konsumsi Pertamax mencapai hampir 12% dari total konsumsi BBM nasional.

"Di 2022 ini, kondisinya akan lebih berat lagi karena harga minyak di luar ekspektasi. Pertama karena demand semakin meningkat, kemudian OPEC+ pada saat itu masih belum mau meningkatkan produksi mereka, hanya komitmen di angka 400.000 barel per hari saja, ditambah lagi adanya invasi Rusia terhadap Ukraina. Jadi saya kira ini akan semakin memberatkan Pertamina, karena kita ini net-importir,” kata Mamit Setiawan kepada Beritasatu.com, Senin (28/3/2022).

Penyesuaian harga ini seharusnya sudah dilakukan Pertamina mengikuti harga keekonomian, mengingat Pertamax merupakan jenis BBM umum yang tidak mendapatkan subsidi. Namun, Mamit melihat Pertamina juga mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Selain itu, sebagai salah satu BUMN yang menjalankan fungsi public service obligation, Pertamina pada saat akan melakukan penyesuaian harga pastinya juga berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga tidak bisa serta-merta menaikkan harga.

“Saya mendukung adanya penyesuaian harga Pertamax. Tetapi memang harus memperhitungkan nilai-nilai dan daya beli masyarakat. Jangan sampai menyentuh efek psikologis. Kalau sampai Rp 16.000 per liter, saya yakin sekali ini akan memberatkan sekali bagi masyarakat,” kata Mamit.

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com