Agora Lengkapi Apartemen Mewah The Residences at The St Regis Jakarta

The Residences at The St Regis Jakarta mengumumkan kolaborasi eksklusif dengan perusahaan furnitur premium, Agora. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Apartemen mewah, The Residences at The St Regis Jakarta mengumumkan kolaborasi eksklusif dengan Agora, perusahaan furnitur terkini yang mengangkat konsep a place to gather bagi para arsitek, desainer interior, dan klien untuk bertemu, dan berdiskusi ide-ide kreatif mengenai kebutuhan rumah dan gaya hidup untuk unit fully-furnished.

Unit apartemen yang dilengkapi dengan furnitur dari Agora ini, menampilkan set furnitur rumah tangga yang lengkap, mulai dari furnitur hingga gorden dan karpet, lampu, dan aksesori meja, serta lukisan dan artworks.

Founder Agora, Dennis Rahardja mengatakan, Agora dan The Residences at The St Regis Jakarta memiliki passion yang sama untuk menghadirkan konsep luxury living melalui detail desain yang mewah.

"Seluruh komponen desain interior mewah dikuratori secara imajinatif dan penuh semangat oleh tim kami untuk menciptakan dan merepresentasikan pengalaman St. Regis," kata Dennis, dalam keterangan persnya kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dennis menambahkan, dengan selesainya pembangunan di bulan Juni 2022, unit berperabotan lengkap oleh Agora di The Residences at The St Regis Jakarta dikurasi secara detail.

"Unit ini memiliki luas total 370 meter persegi, termasuk 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang belajar, ruang rias, dan dapur kering. Keseluruhan ruangan ini dilengkapi dengan sentuhan berbeda di tangan Alex Bayu, pendiri dan desainer utama dari Genius Loci," tambah Dennis.

