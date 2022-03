Periode Lock Up Dibuka, Asing Buru Saham Bukalapak

Selasa, 29 Maret 2022 | 05:39 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Setelah periode lock up dibuka harga saham PT Bukalapak Tbk (BUKA) terpantau terus menguat hingga Rp 334 per saham atau naik 26 poin (8,44%) pada penutupan perdagangan Senin (28/3/2022). Asing banyak memburu saham BUKA. Analis pasar modal menilai, kenaikan disebabkan sentimen positif IPO PT GoTo Gojek Tokopedia dan murahnya harga BUKA.

Analis Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora mengatakan, pasca-dibukanya periode lock up harga saham BUKA dibanjiri sentimen positif dari adanya rencana IPO dari PT GoTo Gojek Tokopedia. Selain itu murahnya harga BUKA yang saat ini berada pada level Rp 334 per saham dari IPO di Rp 850 per saham menyebabkan asing melakukan koleksi sebanyak Rp 176,2 miliar. “Investor asing melihat harga saham BUKA sudah terdiskon cukup banyak dari harga IPO, sehingga menarik untuk kembali mengakumulasi,” jelasnya kepada Investor Daily, Senin (28/3/2022).

Hal itu juga yang diproyeksikan menjadi alasan bagi 54 investor strategis untuk melakukan hold pada saham BUKA. Menurut dia, masih ada risiko floating loss cukup besar dan kekhawatiran harga saham BUKA turun. Meski demikian, harga BUKA masih bisa meneruskan penguatan apabila ada perbaikan pada laporan keuangannya. “Untuk saat ini, secara teknikal saham BUKA berpotensi untuk kembali melanjutkan penguatan ke Rp 410 per saham,” ujarnya.

Secara terpisah analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis menjelaskan net buy asing menunjukkan bahwa adanya kepentingan dalam aksi tersebut, meski mengurangi porsi kepemilikan saham pada BUKA. “Kami lebih merekomendasikan wait and see karena kenaikan ini bisa jadi menjadi aksi jual dari investor yang terdampak lock up,” kata dia.

Untuk diketahui, periode lock up itu sebelumnya berlaku selama 8 bulan sejak tanggal efektif yakni 26 Juli 2021 silam. Sebanyak 54 investor masuk dalam kategori pemegang saham yang terkena periode lock-up, yang terbagi menjadi dua sifat yakni mandatory lockup dan voluntary lock up.

Pemegang saham lama terdiri dari founder, venture capital reksa dana, para direksi, perorangan hingga para karyawan. Adapun total saham yang terkena kewajiban lock up sebanyak 48,8 miliar saham atau setara dengan 47,3%. Kebijakan lock up saham bertujuan untuk mencegah volatilitas harga dan memudahkan para investor untuk mengetahui harga sebenarnya dari saham tersebut. Periode yang digunakan biasanya berkisar pada 90 hari hingga 180 hari.

Di sisi lain, meski berbeda dari segi usaha inti, perusahaan GoTo dan Bukalapak merupakan perusahaan yang sama-sama bergerak pada bidang teknologi. GoTo saat ini memiliki bisnis yang cukup banyak, seperti marketplace (Tokopedia) dan layanan yang dimiliki Gojek, yakni Gojek, GoCar, GoFood, Gopay dan layanan lainnya.

Menurut Founder traderindo.com Wahyu Laksono, jumlah permintaan terhadap saham GoTo pada masa bookbuilding mencapai sekitar Rp 15,75 triliun. Pencapain ini mengonfirmasi bahwa nilai IPO GoTo menjadi yang terbesar kedua di Indonesia. Di samping itu, pada masa aksi korporasi tersebut saham GoTo seluruhnya diserap oleh investor domestik.

Dalam aksi ini GoTo juga memberlakukan berbagai kebijakan untuk menstabilkan harga kelak setelah IPO, mulai dari greenshoe hingga hal yang sama dengan BUKA yakni lock up saham. Sesuai aturan ini, saham pra-IPO seri A (non-MVS) kena lock up delapan bulan, sejak tanggal efektif IPO, sedangkan saham pra-IPO seri B (MVS) kena lock up 2 tahun.

Sumber: Investor Daily