Wall Street Menghijau, Tesla Topang Kenaikan Nasdaq

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street menghijau pada perdagangan Senin (28/3/2022) karena investor mengabaikan kekhawatiran resesi dan memburu saham teknologi.

Dow Jones Industrial Average naik 94,65 poin menjadi 34.955,89, S&P 500 menguat 0,7% menjadi 4.575,52, dan Nasdaq Composite yang banyak dihuni saham teknologi melonjak 1,3% menjadi 14.354,90, berkat kenaikan 8% saham Tesla. S&P 500 mencapai level tertinggi karena minyak mentah mencapai level terendah hari ini, turun 11%.

Harga minyak turun pada hari Senin menyusul lonjakan baru-baru ini karena konflik geopolitik. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun sekitar 7% menjadi US$ 105,96. Adapun minyak mentah berjangka Brent ambles 7% jadi US$ 112,48 per barel.

Saham energi turun bersamaan dengan harga minyak. Chevron dan Exxon Mobil masing-masing hilang sekitar 1,8% dan 2,8%.

Tesla memimpin saham teknologi setelah produsen mobil listrik (electric vehicle/EV) itu mengatakan ingin membagi sahamnya untuk membayar dividen. Saham Tesla naik 8%. Saham teknologi lainnya seperti Microsoft dan Amazon juga menguat.

Adapun bagian kurva imbal hasil Treasury terbalik semalam, meningkatkan kekhawatiran resesi. Imbal hasil Treasury 5 tahun naik menjadi 2,6361%, sedangkan tenor 30-tahun turun kurang dari 1 basis poin menjadi 2,6004%.

Sementara saham bank turun pada Senin karena kurva imbal hasil mendatar. JPMorgan kehilangan 0,7% dan Wells Fargo turun 1,4%.

Investor terus memantau perkembangan perang Rusia di Ukraina. Pembicaraan damai antara kedua negara akan dilanjutkan minggu ini. Delegasi kedua negara melakukan perjalanan ke Turki pada Senin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa diskusi kemungkinan akan dilanjutkan Selasa (29/3/2022).

“Risiko geopolitik tetap tinggi dan reli saam selama 2 minggu terakhir sangat mengesankan. Perekonomian AS masih dalam kondisi baik, tetapi aksi beli saham setiap penurunan bursa bukan menjadi pilihan sebagian besar trader ke depan mengingat betapa hawkish-nya The Fed," kata analis pasar Oanda, Edward Moya.

Investor terus mengawasi The Fed. Perusahaan-perusahaan seperti Goldman Sachs hingga Bank of America memperkirakan kenaikan setengah poin dalam pertemuan Fed mendatang setelah ketua bank sentral Jerome Powell berjanji bersikap keras terhadap inflasi. Poweel juga mengatakan kenaikan suku bunga bisa menjadi lebih agresif jika diperlukan.

Sementara laporan pekerjaan bulanan akan dirilis Jumat (1/4/2022). Ekonom memperkirakan ada 460.000 pekerjaan tambahan pada Maret dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,7%, menurut Dow Jones. Angka itu dibandingkan dengan 678.000 nonfarm payrolls pada Februari dan tingkat pengangguran 3,8%.

