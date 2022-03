Harga Minyak Ambles 8% karena Lockdown Shanghai Tekan Permintaan

Selasa, 29 Maret 2022 | 06:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak sempat turun ke level terendah Senin (28/3/2022) hingga 8% karena kekhawatiran penguncian (lockdown) di Shanghai, Tiongkok. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan menekan permintaan sehingga harga jatuh.

BACA JUGA Bursa Asia Melemah Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), patokan minyak AS, turun 8,25% menjadi US$ 104,50 per barel. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent ambles 7,4% jadi US$ 111,61 per barel. Namun kedua kontrak sedikit pulih pada perdagangan sore sehingga WTI ditutup jadi US$ 105,96 atau turun 7%. Sedangkan Brent melemah 6,77% jadi US$ 112,48 per barel.

"Pelemahan harga minyak disebabkan kekhawatiran berkurangnya permintaan karena kota metropolitan Shanghai di Tiongkok melakukan penguncian," kata Commerzbank Senin dalam sebuah catatan kepada klien.

BACA JUGA Wall Street Menghijau, Tesla Topang Kenaikan Nasdaq

Tiongkok adalah importir minyak terbesar di dunia, sehingga setiap penurunan permintaan akan menekan harga. Negara ini mengonsumsi 15 juta barel per hari dan mengimpor 10,3 juta barel per hari pada 2021, menurut Presiden Lipow Oil Associates, Andy Lipow.

“Besarnya aksi jual mencerminkan kekhawatiran bahwa penguncian akibat Covid-19 di Tiongkok dapat menyebar dan secara signifikan berdampak pada permintaan saat pasar minyak mencoba mencari alternatif untuk pasokan minyak Rusia,” kata Lipow, Senin.

Sementara pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia dijadwalkan digelar minggu ini, yang menurut Commerzbank berkontribusi terhadap penurunan harga minyak.

Pasar minyak ditandai volatilitas harga sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari. Harga melonjak di atas US$ 100 per barel saat invasi dan terus naik. WTI mencapai US$ 130, naik ke level tertinggi sejak 2008, sementara Brent hampir mencapai US$ 140. Namun pada 14 Maret WTI diperdagangkan di bawah US$ 100.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC