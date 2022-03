Bursa Jepang Menguat, Investor Tunggu Data Penjualan Ritel Australia

Selasa, 29 Maret 2022 | 07:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia menguat pada perdagangan Selasa (29/3/2022), termasuk indeks Nikkei di Jepang. Sementara harga minyak semalam jatuh dan harga Bitcoin melonjak melewati level kunci.

Nikkei berjangka naik dari penutupan Nikkei 225 di 27.943,89, dengan kontrak di Chicago di 28.015, sementara kontrak berjangka di Osaka pada 27.960.

Sementara S&P/ASX 200 Australia naik 0,38%, karena saham pertambangan dan minyak turun.

Investor memantau pengumuman data ekonomi penjualan ritel Australia bulan Februari.

Harga minyak merosot 8% semalam di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan karena penguncian di Shanghai, Tiongkok.

Shanghai menyumbang 4% dari total konsumsi minyak Tiongkok. "Pasar khawatir Covid-19 dapat mengancam 15,5 juta barel per hari minyak yang dikonsumsi Tiongkok," kata analis ANZ Research Brian Martin dan Daniel Hynes.

Sedangkan Wall Street pada Senin naik ditopang saham teknologi. Dow Jones Industrial Average menguat 94,65 poin atau 0,27%, S&P 500 bertambah 0,7%, dan Nasdaq Composite naik 1,31%.

Mata uang

Harga bitcoin menembus level kunci US$ 45.000 semalam dan menghapus pelemahan tahun 2022. Bitcoin melonjak 6,7% menjadi US$ 47.914,35.

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada pada 99,091, melompat dari level 98,8.

Yen Jepang diperdagangkan pada 123,79 per dolar, terus melemah dari 122 sebelumnya. Dolar Australia berada di US$ 0,7502, lebih kuat dari level baru-baru ini US$ 0,74.

Sumber: CNBC