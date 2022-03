Yes! Harga Bitcoin Cs Makin Mantap Menanjak

Selasa, 29 Maret 2022 | 08:19 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Harga Bitcoin cs makin mantap menanjak setelah menembus level psikologis US$ 47.000 pada Senin (29/03/2022) yang merupakan level tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Berdasarkan data coinmarketcap.com pada Senin (28/03/2022) pukul 06.15 WIB, harga Bitcoin (BTC) ada pada US$ 47.462 atau naik 1,86% dalam 24 jam terakhir dan melonjak 15,41% selama sepekan. Begitupun dengan Ethereum (ETH) yang naik 2,92% dalam 24 jam terakhir ke US$ 3.365,70 dan melonjak 15,65% selama sepekan.

BACA JUGA Meski Lagi Melemah, Harga Bitcoin Berpeluang Terbang Nih

Pelarian BTC dari konsolidasi yang berkepanjangan membuat para pedagang melacak pola grafik yang menyebut pergerakan diperpanjang ke sisi yang lebih tinggi.

Aset kripto teratas berdasarkan nilai pasar ini mencapai US$ 47.000 pada Senin pagi, mengkonfirmasi penembusan dari pola segitiga 2 bulan yang ditentukan oleh garis tren yang menghubungkan tertinggi 10 Februari dan 2 Maret dan terendah 25 Januari dan 24 Februari.

"Penembusan segitiga telah dibuka ke atas menuju resistensi di US$ 53.000," ucap Daniel Kukan, pedagang cryptocurrency senior di Crypto Finance AG dikutip dari coindesk.com.

BACA JUGA Rusia Pertimbangkan Bitcoin sebagai Metode Pembayaran Ekspor Migas

Analis Pasar Richard Perry mengatakan, penembusan yang menentukan harga Bitcoin hari ini adalah pola dasar besar selesai di atas US$ 45.855. "Ini menyiratkan pengujian resistensi US$ 52.000 dan target menuju US$ 57.400 dalam beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

QCP Capital menunjuk reli yang lebih luas dalam harga aset global sebagai alasan momentum bullish kripto kemungkinan akan berlanjut dalam waktu dekat.

Perusahaan yang berbasis di Singapura tersebut mengungkapkan, pembelian Bitcoin yang berkelanjutan dari Luna Foundation Guard juga sebagai alasan untuk momentum berkelanjutan.

"Satu aliran pembelian penting minggu ini adalah pembelian BTC senilai US$ 125 juta oleh Luna Foundation Guard. Pembelian ini adalah bagian dari rencana untuk secara sistematis mengakumulasi BTC senilai total US$ 3 miliar sebagai cadangan untuk TerraUSD," tulis QCP.

Perdagangan Bitcoin semakin meningkat setelah berminggu-minggu dengan volume rendah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily