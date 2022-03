Menkeu Tekankan Prinsip ESG dalam Pembangunan Berkelanjutan

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:56 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon terhadap perubahan iklim dalam konteks pembiayaan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan dialog strategis tingkat tinggi dengan tema “Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth”, pada Senin (28/3/2022), di Pavillion of Indonesia, Dubai Expo 2020.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan yang didukung oleh Pemerintah Kanada, World Bank, PT SMI, dan PT PII telah menyelenggarakan dialog bagian dari agenda Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day.

Acara diselenggarakan dalam format hybrid (online dan offline) yang terdiri dari serangkaian sesi yang diadakan pada tanggal 28-29 Maret 2022 di Dubai dan Jakarta.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya juga mengungkapkan komitmen Pemerintah Indonesia mengatasi tantangan perubahan iklim, dan tujuan yang diharapkan dari implementasi kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) di Indonesia.

Selain itu Menteri Keuangan RI menyampaikan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG tersebut.

