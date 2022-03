Lucy in The Sky Siap Buka Outlet Baru di Cikini dan PIK

Selasa, 29 Maret 2022 | 20:37 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Restoran Lucy In the Sky, SCBD (Foto: Travel Blog via Qraved)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY), pemilik dan pengelola restoran, Lucy in The Sky tengah merampungkan pembangunan outlet ketiga di Cikini Jakarta Pusat dan outlet keempat di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Barat. Kedua outlet tersebut direncanakan mulai dibuka untuk umum pada kuartal II dan kuartal IV-2022.

“Progres pembangunan outlet di Cikini sekitar 60%-70%, kami targetkan dapat dibuka pada kuartal II 2022 atau sekitar bulan Juni. Sedangkan outlet keempat di Pantai Indah Kapuk, kami targetkan dapat selesai pada kuartal IV 2022. Kami cukup agresif dan optimistis dalam pembukaan kedua outlet ini, karena kami melihat daya beli masyarakat mulai membaik seiring terkendalinya kasus Covid-19,” kata Direktur Utama Lucy in The Sky Andaru dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022).

Berdasarkan paparan yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Edisi Maret 2022 baru-baru ini diungkapkan adanya peningkatan konsumsi masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimistis yang mendorong aktivitas konsumsi. Per Januari 2022 berada di angka 113. Selain itu, Retail Sales Index turut mengalami peningkatan di mana per Februari 2022 berada di level di 14,5%.

“Sejalan dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kami juga melihat ada opportunity baru untuk membuka unit bisnis F&B (food & beverage) lainnya yaitu Lucy Steak and Buns. Rencana membuka Lucy Steak and Buns ini diambil berdasarkan riset internal kami, perusahaan ingin menyajikan restoran steak dengan kualitas terbaik dengan harga yang ramah. Untuk rencana pembukaan outlet Lucy Steak and Buns pertama ini, kami akan menyasar pusat hiburan seperti mal dengan traffic pengunjung yang tinggi,” ujar Andaru.

Lucy in The Sky pionir rooftop garden outdoor restoran pertama di Indonesia telah melayani masyarakat Indonesia lebih dari sepuluh tahun. Dengan outlet pertama berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD) Lucy in The Sky telah beroperasi sejak tahun 2011. Selanjutnya membuka outlet kedua di Senayan Park pada Desember 2021.

“Sejak perseroan melakukan initial public offering (IPO) pada tahun 2021 lalu, kami berkomitmen penuh untuk melebarkan dan mengembangkan unit bisnis kami. Kehadiran outlet-outlet Lucy lainnya dengan mengusung konsep andalan kami yaitu rooftop garden outdoor kami yakin dapat mampu bersaing dan menjadi outdoor restoran nomor satu di Indonesia,” tutup Andaru.

Sumber: Investor Daily