Direksi Unilever Borong Saham, Pertanda Apakah Ini?

Jakarta, Beritasatu.com- Direktur PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Ainul Yaqin merogoh kocek hingga Rp 1 miliar untuk memborong sebanyak 296.000 saham perusahaan pada harga Rp 3.380 per saham. Aksi ini dilakukan pada 24 Maret 2022 lalu.

Dengan demikian saham yang dipegang Ainul Yaqin saat ini berjumlah 338.200 saham dari sebelumnya hanya 42.200 lembar. Berdasarkan keterangan resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (29/3/2022) tujuan transaksi tersebut yakni investasi dengan status kepemilikan saham langsung.

Aksi direksi UNVR itu dilakukan pada saat kinerja saham UNVR memburuk. Berdasarkan data RTI, harga saham dari UNVR menurun hingga 15,3% secara year to date (YTD) dan kapitalisasi pasar sebanyak Rp 132,76 triliun. Adapun hingga penutupan perdagangan Selasa (29/3/2022) harga saham UNVR terpantau pada level Rp 3.480 per saham atau naik 20 poin (0,58%) dari sebelumnya Rp 3.460 per saham dan total transaksi sebesar Rp 145,48 miliar dengan volume perdagangan sebesar 41,39 juta saham.

Menanggapi hal ini, analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menjelaskan harga saham UNVR saat ini sudah murah karena diperdagangkan pada price eraning ration (PER) 23,06x, lebih murah daripada Desember 2021 pada level 27,2x. “Sehingga menarik untuk dikoleksi dan berpotensi untuk menguat,” jelasnya.

Hal itu sejalan dengan kondisi pandemi yang mulai membaik pada tahun 2022 dan otomatis membuat perekonomian Indonesia mulai baik dan memperbaiki daya beli masyarakat. “Hal ini bisa membuat kinerja keuangan UNVR membaik,” pungkasnya.

