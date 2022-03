Studi: Pandemi Picu Transaksi Contactless Makin Marak

Selasa, 29 Maret 2022 | 21:05 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

President Director PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman (kanan) memeragakan cara membayar semudah TAP menggunakan kartu Visa contactless bersama (kiri-kanan) CEO Maxx Coffee Mehdi Zaidi, Head of Card Business Division PT Bank Negara Indonesia Tbk Grace Situmeang, dan Head of Credit Card Business PT Bank DBS Indonesia Ari Lastina di Maxx Coffee, Jakarta 29 Maret 2022. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com– Visa, perusahaan global pembayaran digital, mengungkapkan pandemi Covid-19 mendorong masyarakat Indonesia melakukan transaksi minim sentuhan (contactless). Berdasarkan studi Consumer Payment Attitudes terbaru Visa, satu dari tiga konsumen menggunakan kartu contactless dan 70% telah menggunakannya dengan frekuensi yang lebih sering sejak awal pandemi.

"Tap to pay tidak hanya menyediakan cara membayar yang cepat, aman, nyaman, dan inovatif, tetapi juga menjadi fondasi gaya hidup contactless yang semakin digemari dan akan terus ada bahkan pascapandemi,” kata Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman, dalam media gathering Contactless Talk “Tap into the Future” bertema Gaya Hidup Contactless: Solusi Pasca Pandemi?" di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Studi tahunan yang menyoroti bertumbuhnya konsumen yang melek digital di Asia Tenggara ini menunjukkan tiga dari empat konsumen Indonesia tertarik melakukan pembayaran menggunakan kartu contactless, didominasi segmen affluent (80%) dari Gen Y atau milenial (78%). Alasan utama memilih pembayaran contactless adalah karena mudah digunakan, inovatif, dan higienis.

Studi ini juga menunjukkan bagaimana penggunaan fitur contactless semakin luas dan menjadi pilihan untuk pembayaran di kategori seperti supermarket (17%), belanja ritel (16%), perjalanan ke luar negeri (15%), pembelian di toko serba ada (15%), makanan (14%), dan hiburan (14%).

Pembayaran contactless telah menjadi metode pembayaran yang marak di banyak negara di seluruh dunia. Di lebih dari 20 negara, adopsi pembayaran contactless mencapai lebih dari 90% dari semua transaksi tatap muka Visa. Di luar Amerika Serikat, hampir 70% dari semua transaksi tatap muka Visa di seluruh dunia adalah dengan cara contactless.

Untuk meningkatkan penggunaan pembayaran contactless dalam kategori ini, Visa Kembali melakukan kampanye konsumen selama beberapa bulan ke depan, bekerja sama dengan sejumlah bank dan merchant untuk memberikan penawaran menarik saat berbelanja, seperti di Hero, Hyfresh, Primo, Tous Les Jours, dan lainnya.

