Fraksi PKB DPR: Waspada Efek Domino Naiknya Harga Minyak Dunia

Rabu, 30 Maret 2022 | 00:03 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah mewaspadai efek domino akibat meningkatnya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia dinilai bakal memberikan dampak signifikan bagi kondisi perekonomian nasional.

“Cepat atau lambat kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada harga BBM dalam negeri. Situasi ini harus segera diantisipasi agar tidak memicu gejolak jika sewaktu-waktu pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM,” ujar Cucun saat membuka focus group discussion (FGD) bertajuk “Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Ketahanan Energi dan Stabilitas Nasional”, Selasa (29/3/2022).

Cucun mengatakan Indonesia merupakan negara net-importir komoditas minyak dan gas. Meski Indonesia memproduksi minyak mentah beserta turunannya, hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan pemakaian dalam negeri.

“Tercatat impor minyak dan gas sepanjang 2021 mencapai US$ 196,2 miliar atau setara dengan Rp 2.024 triliun,” ujarnya.

Cucun mengatakan situasi geopolitik dewasa ini cenderung tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara net-importir komoditas minyak dan gas. Konflik Rusia dan Ukraina turut mengerek harga minyak dunia. Di sisi lain, Indonesia Crude Price (ICP) turut terdampak hingga pada level US$ 114 per barel.

“Kondisi tentunya mempengaruhi berbagai hal krusial di antaranya struktur APBN yang terbebani dan naiknya harga-harga bahan pokok,” kata Cucun.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut anggota Komisi VI DPR Rita Juwita Sari; Chairperson Indonesian Petroleum Association, Ali Nasir; Chairman Komunitas Migas Indonesia, S Herry Putranto; dan M Kholid Syeirazi dari Center for Energy Policy.

Rita Juwita Sari mengungkapkan setiap kenaikan US$ 1 harga minyak dunia akan berdampak pada besaran subsidi energi yang harus ditanggung oleh APBN. Saat ini, terjadi kenaikan hampir US$ 60 dolar per barel harga rata-rata minyak dunia jika dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19.

“Situasi yang tak dapat terhindarkan adalah selain bertambahnya beban APBN adalah kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan mengerek harga berbagai kebutuhan pokok, baik karena meningkatnya ongkos produksi maupun tingginya biaya distribusi,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com