Harga Minyak Turun Imbas Sinyal Positif Perundingan Rusia Ukraina

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada Selasa (29/3/2022) setelah Rusia menyebut pembicaraan damai dengan Ukraina makin konstruktif. Selain itu, penguncian (lockdown) di Tiongkok untuk menekan penyebaran virus corona memukul permintaan bahan bakar.

Harga minyak mentah Brent turun 2%, atau US$ 2,25 menjadi US$ 110,23 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 1,62% atau US$ 1,72 jadi US$ 104,24 per barel. Kedua acuan minyak kehilangan sekitar 7% pada Senin (28/3/2022).

Negosiator Ukraina dan Rusia bertemu di Turki dalam perundingan tatap muka pertama dalam 3 minggu terakhir. Negosiator Rusia mengatakan pembicaraan itu konstruktif.

Sementara Ukraina mengusulkan mengadopsi status netral dengan imbalan jaminan keamanan pada pembicaraan itu. "Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi militer atau menjadi tuan rumah pangkalan militer," kata perunding Ukraina.

Manajer Penelitian Nissan Securities, Hiroyuki Kikukawa mengatakan harga minyak berada di bawah tekanan di tengah ekspektasi pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia, yang dapat mengarah pada pelonggaran sanksi.

Selama ini sanksi yang dijatuhkan pada Rusia atas invasinya ke Ukraina telah mengganggu pasokan minyak, sehingga mengerak kenaikan harga.

Harga minyak juga tertekan setelah penguncian di Shanghai untuk mengendalikan meningkatnya kasus virus corona sehingga memukul permintaan bahan bakar di Tiongkok, importir terbesar dunia.

Lockdown telah mengurangi konsumsi bahan bakar transportasi di Tiongkok. "Shanghai menyumbang sekitar 4% dari konsumsi minyak China," kata analis ANZ Research.

Kelompok produsen OPEC+ diperkirakan akan tetap pada rencananya menaikkan produksi bulan Mei pada pertemuan minggu ini, meskipun ada lonjakan harga karena krisis Ukraina.

Menteri Energi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, anggota inti OPEC+, mengatakan OPEC tidak boleh terlibat dalam politik akibat meningkatnya tekanan menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

