Bursa Asia Menguat Dipimpin Tiongkok Daratan

Rabu, 30 Maret 2022 | 15:59 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Mayoritas bursa Asia-Pasifik menguat pada penutupan hari Rabu (30/3/2022), ditopang saham Tiongkok daratan.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,8%, Indeks Komposit Shanghai naik 1,96%, Hang Seng Hong Kong naik 1,39%, S&P/ASX 200 naik 0,67%, dan Kospi Korsel naik 0,21%.

Saham unit kendaraan listrik dari perusahaan properti Evergrande yang terdaftar di Hong Kong turun 10,8% setelah mereka melanjutkan perdagangan pada hari Rabu. Sementara itu, saham China Evergrande Group sendiri yang terdaftar di Hong Kong akan tetap ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Saham perusahaan streaming Kuaishou dan Bilibili masing-masing turun 6,24% dan 2,48%, di Hong Kong. Kerugian itu datang setelah laporan Wall Street Journal bahwa Tiongkok merencanakan pembatasan baru untuk sektor streaming langsungnya.

Imbal hasil Treasury AS juga terus dipantau oleh investor pada hari Rabu. Imbal hasil Treasury 10-tahun terakhir duduk di 2,378% sedangkan hasil pada obligasi Treasury 30-tahun berada di 2,4989%. Imbal hasil Treasury 5 tahun berada di 2,4566% sedangkan imbal hasil Treasury note 2 tahun berada di 2,3123%. Imbal hasil bergerak berbanding terbalik dengan saham.

Investor juga mengamati perkembangan Rusia-Ukraina. Militer Rusia mulai memindahkan beberapa pasukannya di Ukraina dari daerah sekitar Kyiv ke posisi lain di Ukraina, meskipun Sekretaris Pers Pentagon John Kirby memperingatkan gerakan pasukan tidak berarti mundur.

Harga minyak naik pada sore hari perdagangan Asia, dengan patokan internasional berjangka minyak mentah Brent naik 1,48% menjadi $ 111,86 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 1,8% menjadi $ 106,12 per barel.

Sumber: CNBC.com