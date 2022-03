Sri Mulyani Minta LPI, LPDP dan LDKPI Optimal Kelola PMN Rp 92 Triliun

Rabu, 30 Maret 2022 | 17:28 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga lembaga penerima investasi pemerintah menandatangani Letter of Commitment (LoC) agar lembaga tersebut mampu dan bersedia untuk mengelola investasi pemerintah yang telah diberikan secara optimal dan akuntabel.

Ketiga lembaga penerima investasi pemerintah tersebut, yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) menerima investasi pemerintah tahun 2021 dan 2022 dengan nilai total sebesar Rp 92 triliun.

Rincian investasi pemerintah yang diberikan kepada ketiga lembaga tersebut yaitu LPI sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2021, digunakan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri. LPDP sebesar Rp 29 triliun pada tahun 2021, untuk pembiayaan beasiswa untuk penerima talenta berkualitas dan pembiayaan riset. LDKPI sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2021 dan Rp 1 triliun pada tahun 2022 untuk meningkatkan kerja sama pembangunan internasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap tiga lembaga yang menandatangani LoC ini harus mampu menunjukkan kepada masyarakat suatu hasil nyata. Tujuannya, agar investasi pemerintah dapat mendorong lebih cepat kemajuan perekonomian Indonesia, dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, pengungkit kualitas pendidikan, penetrasi pasar luar negeri, serta manfaat-manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Institusi-institusi yang Anda kelola itu adalah institusi yang strategis yang mampu untuk memberikan tidak hanya semacam ide, tapi juga konkretisasi dari cita-cita bahwa we can do a good thing in our life for our country but still kita punya kinerja dari sisi keuangan dan dari sisi organisasi yang baik. Itu saya rasa merupakan titipan saya melalui KPI yang sudah ditandatangani, sehingga kita memiliki banyak vehicle yang bisa dilihat oleh masyarakat secara positif,” terang Sri Mulyani dalam sambutannya di acara penandatanganan LoC, Rabu (30/2/2022).

Sri Mulyani menambahkan, kegiatan penandatangan LoC merupakan bentuk komitmen dari penerima PMN (penyertaan modal negara) untuk mendorong pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) terhadap Investasi pemerintah yang telah diterima.

Kegiatan tersebut sekaligus sebagai bentuk announcement kepada publik bahwa lembaga dan badan usaha diberikan uang negara dalam bentuk PMN untuk mencapai berbagai target kinerja sesuai dengan sumber dana yang dicairkan, guna menjalankan tugas negara yaitu menggunakan uang negara dan uang APBN yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan APBN, dan penerimaan bea cukai yang berasal dari masyarakat dengan seefisien mungkin dan manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Sumber: BeritaSatu.com