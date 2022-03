Kenaikan 4 Hari Dow dan S&P Terhenti, Nasdaq Jatuh 1%

Kamis, 31 Maret 2022 | 05:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun pada Rabu (30/3/2022) karena investor memantau perkembangan terbaru di Ukraina dan pasar obligasi.

S&P 500 turun 0,63% menjadi 4.602,45, Nasdaq Composite ambles 1,21% menjadi 14.442,27. Dow Jones Industrial Average hilang 65,38 poin, atau 0,19%, menjadi 35.228,81. Dow dan S&P 500 menghentikan kenaikan 4 hari beruntun.

Sementara harga minyak mentah yang telah melonjak sejak perang di Ukraina, naik lebih 3% menjadi US$ 107 per barel pada Rabu. Jerman memperingatkan potensi penjatahan gas alam karena perselisihan dengan Rusia, dan stok minyak mentah AS turun.

BACA JUGA S&P Dow Jones Hapus Saham Rusia dari Indeks Acuan

Fluktuasi pasar energi membuat bursa Amerika Serikat (AS) dilanda aksi jual meski saham minyak bergerak naik seperti Valero bertambah 4% dan Phillips 66 melonjak sekitar 4,8%.

Kepala Strategi Investasi Charles Schwab, Liz Ann Sonders, mengatakan kenaikan harga minyak bisa menjadi sinyal bearish (melemah) untuk pasar secara keseluruhan, bahkan ketika saham energi melonjak.

Beberapa saham ritel di bawah tekanan setelah laporan kuartalan mengecewakan, seperti Five Below kehilangan 6,5% dan Chewy turun 16%. RH turun 13% setelah pendapatan kuartal keempat perusahaan jauh dari harapan. Di sisi lain, saham pakaian jadi Lululemon melonjak 9% setelah mengeluarkan panduan optimisis dan mengumumkan program buyback saham.

BACA JUGA Bursa Eropa Turun di Tengah Keraguan Janji Rusia di Ukraina

Saham semikonduktor juga menjadi pemberat bursa seperti Marvell Technology turun 4,1% dan Nvidia merosot 3%. Adapun Micron ambles 3,5% meskipun laporan pendapatan lebih kuat dari perkiraan.

Di tempat lain, saham Apple, yang telah naik selama 11 hari berturut-turut, turun 0,7%.

Investor juga mengawasi pasar obligasi karena imbal hasil Treasury AS 5-tahun dan 30-tahun mengalami inversi pada Senin untuk pertama kalinya sejak 2016. Inversi kurva imbal hasil merupakan indikator resesi.

Sementara laporan penggajian ADP mengatakan perusahaan swasta menambahkan 455.000 pekerjaan di bulan Maret, lebih baik dari ekonom yang disurvei Dow Jones 450.000.

Adapun rilis laporan pekerjaan Maret dari Departemen Tenaga Kerja, akan keluar Jumat (1/4/2022).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC