Tunaiku Sebagai Digital Financial Dikenal di Kalangan Milenial

Jakarta, Beritasatu.com – Produk PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank), Tunaiku yang merupakan platform pinjaman digital cukup dikenal di kalangan milenial. Hal ini dibuktikan setelah meraih penghargaan Millennial's Popular Digital Brand dalam kategori E-Loan selama 3 tahun berturut-turut pada Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award 2022.

"Amar Bank berkomitmen membantu milenial yang terdampak pandemi dengan memberikan pinjaman tanpa agunan dengan cepat, mudah, dan aman untuk memenuhi kebutuhan produktif mereka," kata Presiden Direktur Amar Bank, Vishal Tulsian dalam keterangan tertulisnya Kamis (31/3/2022).

Berdasarkan data Brand Study & Research yang dilakukan Kantar, 67% milenial Indonesia (25-40 tahun) mengetahui Tunaiku. Hal ini didukung data nasabah Tunaiku yang menunjukkan 37,4% nasabah berusia 21-30 tahun dan 40,4% nasabah berusia 31-40 tahun. Sementara survei Katadata Insight Center (KIC) dan Zigi menunjukkan bahwa meski 40% responden menabung untuk dana darurat, 56,5% responden milenial dan gen Z menyatakan bahwa tabungan mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan

“Kami sadar bahwa milenial yang menjadi mayoritas nasabah Amar Bank terdampak pandemi. Beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan dan kesulitan memulai bisnis sendiri. Di sinilah peran Tunaiku dalam membantu," kata Vishal Tulsian.

Pemenang Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials' Choice) 2022 ditentukan melalui studi popularitas, yang didasarkan pada pemahaman dan apresiasi anak muda Indonesia. Respondennya adalah mereka yang berusia 22 hingga 39 tahun pada Januari 2022.

Tunaiku secara konsisten terpilih sebagai favorit milenial, terbukti dengan total enam penghargaan pilihan milenial dalam 4 tahun terakhir. Founder & CEO The Iconomics Founder & CEO of The Iconomics, Bram S. Putro mengatakan sejak tahun 2020 hingga 2022, Tunaiku berturut-turut terpilih dalam Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials' Choice) yang digelar The Iconomics. "Berdasarkan riset The Iconomics Research, Tunaiku dikenal sebagai salah satu platform pinjaman digital paling terkenal dan terpercaya oleh generasi milenial,” ucap dia.

Tunaiku memberikan pinjaman tanpa agunan (KTA) kepada perorangan dan UMKM dengan memanfaatkan teknologi big data dan predictive analytics. Tunaiku telah diunduh lebih dari 9 juta kali, dan menyalurkan lebih dari 800.000 pinjaman. Sejak diluncurkan pada 2014, Tunaiku telah menyalurkan lebih Rp 6,6 triliun kepada masyarakat.

