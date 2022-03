Hasil Pantauan BI DKI, Stok Pangan Aman dan Kenaikan Harga Wajar

Kamis, 31 Maret 2022 | 06:22 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta melakukan pantauan ke sejumlah pasar tradisional di Ibu Kota. Hasilnya, stok pangan selama bulan Ramadan hingga Lebaran diproyeksi aman. Kenaikan harga sejumlah pangan juga dinilai masih wajar.

Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko mengatakan sidak tidak hanya dilakukan BI, tetapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di pasar binaan PD Pasar Jaya. “Stok pangan semuanya ada dan siap untuk bulan Ramadan dan Idulfitri,” kata Onny Widjanarko seusai sidak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2022).

Menurutnya, pasokan pangan, terutama jenis holtikulura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mencukupi.

Ia memahami masyarakat tidak hanya mementingkan ketersediaan pangan, tetapi juga harga terjangkau. Dia mengaku ada sedikit kenakan pada sejumlah barang pangan. Namun kenaikan tahun ini menjelang Ramadan masih lebih rendah dibanding Ramadan tahun lalu.

“Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, harganya masih stabil dan di bawah tahun lalu. Jadi ini perlu disampaikan masyarakat, tidak perlu panic buying, tidak perlu nyetok-nyetok,” terang Onny Widjanarko.

Dalam acara yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Adang Kurnia Saputra mengungkapkan keberhasilan pengendalian inflasi daerah di bulan Ramadan menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi Jakarta. Menurutnya, hingga Februari 2022 inflasi Jakarta masih terkendali, yakni 1,62%. "Kita tunggu nanti tanggal 1 April untuk rilis bulan Maret. 1,62% itu lebih rendah daripada inflasi nasional,” kata Adang Kurnia Saputra.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati menegaskan untuk menekan tingginya harga pangan di Jakarta, pihaknya akan terus fokus melakukan subsidi pangan. Program ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kenapa ini menjadi sangat efektif ? Karena penerimanya itu betul-betul masyarakat yang sudah diseleksi. Anggaran dari Pemprov DKI juga cukup besar, hampir Rp 1 triliun yang digelontorkan untuk subsidi pangan setiap tahunnya," terang Sri Haryati.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, harga beberapa komoditas pangan masih stabil. Cabai merah keriting dan cabai merah besar di kisaran Rp 55.000 per kilogram. Sementara ayam broiler dibanderol Rp 43.000 per ekor dari sebelumnya Rp 40.000. Telur ayam ras naik Rp 2.000 per kilogram menjadi Rp 25.000. Bawang putih juga mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000 per kilogram dari Rp 35.000. Kemudian, daging sapi mengalami kenaikan dari Rp 115.000 per kg menjadi Rp 140 per kg. Untuk daging sapi beku impor mengalami kenaikan dari Rp 70.000 menjadi Rp 105.000 per kg.

Sumber: BeritaSatu.com