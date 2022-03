Harga Minyak Melonjak 4% karena Ketatnya Pasokan dan Sanksi Rusia

Kamis, 31 Maret 2022 | 06:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik 2% pada Rabu (30/3/2022) karena berkurangnya persediaan minyak Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan ketatnya pasokan. Investor juga khawatir kemungkinan sanksi baru Barat terhadap Rusia.

Harga minyak Brent berjangka naik 2,9% menjadi US$ 113,35 per barel dan minyak West Texas Intermediate (WTI) acuan AS bertambah 3,4%, atau US$ 3,58, jadi US$ 107,82 per barel.

Stok minyak mentah AS turun lebih besar dari perkiraan 3,4 juta barel pada pekan lalu, memangkas persediaan di konsumen utama dunia menjadi 410 juta barel, terendah sejak September 2018, data pemerintah menunjukkan.

"Persediaan minyak mentah telah berkurang meskipun produksi lebih tinggi,” kata analis minyak di Kpler, Matt Smith, seraya menambakan berkurangnya stok minyak mentah didorong meningkatnya aktivitas penyulingan.

Setelah 7 minggu bertahan stabil, produksi minyak mentah AS naik tipis 100.000 barel per hari (bph) minggu lalu menjadi 11,7 juta bph. Sementara stok minyak mentah di Strategic Petroleum Reserve (SPR) turun ke level terendah sejak Mei 2002. Di sisi lain pemanfaatan kilang Gulf Coast naik ke level tertinggi sejak Januari 2020.

"Kenaikan harga dibatasi oleh melonjaknya stok bensin dan sulingan AS minggu lalu dan rendahnya permintaan kedua produk tersebut," kata para trader minyak.

