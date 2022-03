Bursa Asia Mixed di Tengah Terkontraksinya Manufaktur Tiongkok

Kamis, 31 Maret 2022 | 10:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Kamis pagi (31/3/2022) di tengah anjlok harga minyak dunia dan terkontraksinya data manufaktur Tiongkok.

Bursa saham Tiongkok daratan turun pada perdagangan pagi setelah komposit Shanghai ambles 0,26% dan komponen Shenzhen turun 0,652%.

Aktivitas pabrik manufaktur Tiongkok Maret terkontraksi berada di 49,5, menurut data resmi yang dirilis Kamis. Indeks Manajer Pembelian manufaktur ini lebih rendah dari bulan Februari 50,2. Angka di atas 50 poin menandakan PMI melakuan ekspansi, sementara di bawah terjadi kontraksi.

Data tersebut muncul setelah survei independen China Beige Book menunjukkan pabrik Tiongkok terpukul pada kuartal pertama dibandingkan tahun lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, Tiongkok telah memerangi wabah Covid-19 yang paling parah sejak pandemi dimulai.

Sementara indeks Hang Seng Hong Kong juga turun 0,59%. Saham Baidu anjlok lebih 4% setelah perusahaan masuk dalam daftar perusahaan yang berpotensi menghadapi delisting dari bursa AS oleh Komisi Sekuritas AS.

Di tempat lain, Nikkei 225 di Jepang di sekitar garis datar, sementara indeks Topix sedikit berubah. Kospi Korea Selatan naik 0,48%. Sedangkan S&P/ASX 200 di Australia naik 0,39%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sekitar 0,15% lebih rendah.

Minyak dan mata uang

Sementara harga patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 3,92% menjadi US$ 109 per barel di perdagangan Asia pagi ini. Adapun minyak mentah berjangka AS turun 4,62% ​​menjadi US$ 102,84 per barel.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan melepas 1 juta barel minyak per hari dari cadangan minyak strategis selama 6 bulan, sebuah sumber mengatakan kepada NBC News. Harga minyak global melonjak dalam perdagangan yang fluktuatif sejak Rusia menginvasi Ukraina sebulan lalu.

Sedangkan indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 97,767.

Yen Jepang diperdagangkan pada 122,23 per dolar, dolar Australia berada pada US$ 0,7505.

Sumber: CNBC