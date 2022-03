Setiabudiland Targetkan Penjualan Rumah Naik 120% di 2022

Kamis, 31 Maret 2022 | 13:34 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mencermati kondisi pasar properti yang kembali bergeliat, Setiabudiland memproyeksikan lonjakan penjualan rumah sekitar 120% pada 2022 dibandingkan dengan setahun sebelumnya menjadi Rp 137 miliar.

Founder dan chief executive officer (CEO) Setiabudiland, Ryan Pratama mengatakan, target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan mengandalkan sejumlah pengembangan proyek baru maupun proyek lain yang telah berjalan.

"Target pemasaran kami pada 2022 naik sekitar 120% menjadi Rp 137 miliar dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021,” ujar Ryan Pratama, melalui keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (31/3/2022).

Ryan Pratama menjelaskan, pada 2021, Setiabudiland mampu mendongkrak penjualan sebesar 145% dibandingkan tahun 2020. "Untuk mencapai target 2022, kami berencana memasarkan produk baru di beberapa lokasi yaitu di Bintaro, Bandung, dan Sukabumi,” jelasnya.

Menurut Ryan, Setiabudiland membangun hunian yang kreatif dan inovatif serta menjadi market leader perumahan di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu proyek yang tengah dikembangkan perseroan adalah perumahan Goalpara Hills dengan nilai proyek Rp 100 miliar.

"Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 7,5 hektare ini, kelak berkapasitas 657 unit rumah menengah dan menengah ke bawah," imbuhnya.

Komitmen Setiabudi mengembangkan hunian yang kreatif dan inovatif, meraih penghargaan The Rissing Star Of Middle Class Developer dan Best Design Concept - Medium Scale - In Sukabumi Area dalam ajang Indonesia Property & Bank Award (IPBA) 2022.

"Penghargaan ini menjadi apreasi untuk segenap keluarga Setiabudiland yang telah bekerja keras dan berkontribusi terhadap perkembangan Setiabudiland selama ini dan tentunya sebagai motivasi untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi penyedia produk hunian berkualitas dan berkelas. Kami akan terus menciptakan project iconic dengan berbagai terobosan dan inovasi di bidang real estat,” tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com