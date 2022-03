Bank BJB Raih Penghargaan Indonesia Human Resources Award 2022

Kamis, 31 Maret 2022 | 12:59 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB) berhasil meraih penghargaan Indonesia Human Resources Award 2022 atas konsistensi dalam melakukan peningkatan kapasitas Human Capital (HC).

Bank BJB ditetapkan sebagai The Best HR Management for The Outstanding Commitment on a Competitive HR Development Approach to Support Company Business Growth and Improvement, dengan kategori Regional Bank. Adapun acara ini diselenggarakan secara onlinepada Kamis (31/3/2022) yang diterima oleh Direktur Operasional Bank BJB, Tedi Setiawan.

Dalam sambutannya Tedi menyampaikan “Pengembangan HC yang baik akan memberikan dampak positif pada proses pertumbuhan ekonomi Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan. Bank BJB konsisten melakukan peningkatan kapasitas HC sehingga bisa terus melakukan inovasi dan menjadikan Bank BJB sebagai 'Tanda mata Untuk Negeri'," ujarnya.

