Penantian Panjang 8 Tahun, Akhirnya Latinusa Tebar Dividen

Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) atau Latinusa akhirnya menyetujui pembagian dividen dari pencapaian kinerja 2021. Pembagian dividen diputuskan 30% dari laba bersih sehingga per sahamnya akan dibagikan dividen tunai US$ 0,000697 per saham.

Adapun, tahun lalu meski untung perseroan masih belum berani untuk membagikan dividen. Seperti diketahui, Latinusa terakhir membagikan dividen pada tahun 2013 atau 8 tahun lalu.

“Terakhir bagi dividen di 2013. Sudah lama sekali tidak membagikan dividen dan ketika kinerja positif tahun lalu positif, jadi tidak ada alasan untuk menunda pembayaran dividen,” kata Direktur Utama NIKL Jetrinaldi dalam public expose usai RUPST, Kamis (31/03/2022).

Ia menambahkan, dividen tunai tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang masuk dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) penutupan tanggal 12 April 2022. Sedangkan pembayaran ke rekening dana nasabah jatuh pada tanggal 4 Mei 2022.

Untuk diketahui, tahun 2021 perseroan memperoleh laba bersih tahun berjalan adalah sebesar US$ 5,86 juta. Setelah membukukan nilai penjualan sebesar US$ 210,736 juta atau meningkat 45,61%. "Peningkatan kinerja ini merupakan dampak dari kenaikan volume penjualan, berkat tingkat permintaan yang kuat maupun peningkatan harga jual yang mengikuti tren pergerakan harga global," tuturnya.

