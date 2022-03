Bursa Asia Ditutup Melemah, Manufaktur Tiongkok Terkontraksi

Kamis, 31 Maret 2022 | 15:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia-Pasifik ditutup terkoreksi pada hari Kamis (31/3/2022) seiring dengan harga minyak turun tajam dan kontraksi pada industri manufaktur Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,73%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,44%, Hang Seng Hong Kong turun 1,06%, S&P/ASX 200 turun 0,2%, dan Kospi Korsel naik 0,4%.

Pada sore hari jam perdagangan Asia, patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 3,48% menjadi $ 109,50 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 4,23% menjadi $103,26 per barel.

Sumber NBC News mengatakan, pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan rencana untuk melepaskan 1 juta barel minyak per hari dari cadangan minyak strategis selama sekitar enam bulan ke depan. Harga minyak global melonjak dalam perdagangan yang bergejolak sejak Rusia menginvasi Ukraina lebih dari sebulan lalu.

BACA JUGA Bursa Asia Mixed di Tengah Terkontraksinya Manufaktur Tiongkok

Aktivitas pabrik Tiongkok menyusut pada bulan Maret, menurut data resmi yang dirilis Kamis. Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur versi pemerintah untuk bulan Maret berada di 49,5, lebih rendah dari pembacaan Februari di 50,2.

Indeks 50 poin dalam pembacaan PMI memisahkan pertumbuhan dari kontraksi. Pembacaan PMI berurutan dan mewakili ekspansi atau kontraksi dari bulan ke bulan.

Data tersebut muncul setelah survei independen oleh China Beige Book menunjukkan pabrik-pabrik Tiongkok terpukul lebih keras pada kuartal pertama dibandingkan tahun lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, Tiongkok juga telah memerangi wabah Covid-19 yang paling parah sejak pandemi dimulai.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com