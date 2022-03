Mulai 1 April Harga Pertamax Rp 12.500 Per Liter

Kamis, 31 Maret 2022 | 21:46 WIB

Oleh : Euis Rita Hartati / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga Pertamax naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai 1 April 2022. Harga Pertamax masih di bawah harga keekonomian saat ini yang mencapai sekitar Rp 16.000 per liter.

Hal tersebut disampaikan Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

"Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2019," katanya.

Krisis geopolitik yang terus berkembang sampai saat ini mengakibatkan harga minyak dunia melambung di atas US$ 100 per barel. Hal ini membuat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat US$ 114,55 per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 sebesar US$73,36 per barel.

