Harga Pertamax Naik 38,9%, Pengguna Mobil dan Motor Ingin Beralih ke Pertalite

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter. Harga Pertamax yang naik sekitar 38,9% sebenarnya masih berada di bawah harga keekonomiannya sekitar Rp 16.000 per liter akibat harga minyak mentah dunia yang terus naik hingga berada di atas US$ 100 per barel.

Kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengguna mobil dan motor berkeinginan untuk beralih ke bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Meski harga Pertamax naik menjadi Rp 12.500 per liter mulai 1 April 2022, Pertamina tetap mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp 7.600 per liter.

Salah satu pengguna mobil, Laura, menyatakan kenaikan harga Pertamax cukup signifikan dan memberatkan masyarakat.

"Masyarakat sebenarnya mendukung program pemerintah, cuma dengan kondisi pandemi saat ini memang membuat kami khawatir," katanya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (31/3/2022).

