Bursa AS Akhiri Kuartal Terburuk dalam 2 Tahun, Ini Pemicunya

Mulai 1 April Harga Pertamax Rp 12.500 Per Liter

Harga Pertamax naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai 1 April 2022. Harga tersebut masih di bawah harga keekonomian saat ini sekitar Rp 16.000 per liter.