Biden Lepas Cadangan Minyak Strategis 1 Juta Barel, Harga Anjlok

Jumat, 1 April 2022 | 06:25 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Kamis (31/3/2022) karena Gedung Putih mengumumkan akan melepaskan 1 juta barel per hari minyak untuk enam bulan ke depan dari Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) untuk meredam lonjakan harga.

Harga minyak mentah Brent patokan internasional turun 4,88% jadi US$ 107,91. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI pengiriman Mei ditutup melemah 6,99% jadi US$ 100,28 per barel.

“Skala pelepasan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dunia tidak pernah memiliki pelepasan cadangan minyak sebanyak 1 juta barel per hari untuk saat ini. Rekor ini akan memberikan jumlah pasokan bersejarah yang berfungsi sebagai jembatan hingga akhir tahun ketika produksi dalam negeri meningkat,” kata pemerintah AS dalam sebuah pernyataan.

Harga minyak turun tajam pada Rabu malam (30/3/2022) setelah pengumuman pelepasan SPR.

Sementara ClearView Energy Partners menyatakan pelepasan SPR ini terbesar dalam sejarah dengan faktor 3,6 X. Rekor terbesar kedua adalah pelepasan 50 juta barel pada November 2021.

Harga bensin telah melonjak ke rekor tertinggi menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan kekhawatiran pasokan sehingga mendorong lonjakan inflasi global.

Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Sementara sanksi internasional setelah invasi telah mengganggu ekspor minyak dari negara itu.

Analis komoditas Goldman Sachs mengatakan pelepasan dari cadangan AS akan membantu pasar minyak menuju penyeimbangan kembali pada 2022, tetapi tidak akan menyelesaikan defisit secara struktural.

Adapun Badan Energi Internasional akan mengadakan pertemuan darurat pada Jumat (1/4/2022) untuk membahas masalah pasokan minyak, Menteri Energi Australia Angus Taylor mengumumkan pada Kamis.

Sedangkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia (OPEC+) bertemu pada Kamis, untuk memutuskan akan meningkatkan produksi sebesar 432.000 barel per hari mulai 1 Mei.

