Emas Catat Kuartal Terbaik dalam 2 Tahun di Tengah Perang Ukraina

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas pada Kamis (1/4/2022) mencatat kuartal terbaik sejak lonjakan yang dipicu pandemi virus corona pada pertengahan 2020 karena kekhawatiran kenaikan harga konsumen dan perang Ukraina.

Harga emas di pasar spot naik 0,4% pada US$ 1.941,11 per ons. Adapun emas berjangka AS naik 0,3% menjadi US$ 1.945,40.

“Situasi geopolitik sebulan ini dan kenaikan inflasi membuat orang-orang mencari (investasi) aman,” kata ahli strategi pasar RJO Futures Bob Haberkorn.

Emas dianggap sebagai investasi yang aman di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi.

Data menunjukkan belanja konsumen AS melambat secara signifikan pada Februari, sementara tekanan harga terus meningkat, dengan lonjakan inflasi tahunan terbesar sejak awal 1980-an.

Invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari, telah memicu reli harga minyak dan logam industri.

"Kita bisa melihat pelemahan harga emas jika ada berita positif dari konflik Rusia-Ukraina, tapi saya pikir para trader akan melihat itu sebagai kesempatan membeli," kata Haberkorn.

Bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) telah mengisyaratkan kenaikan suku bunga agresif tahun ini untuk melawan inflasi yang dikhawatirkan investor membuat ekonomi AS ke dalam resesi.

Sedangkan harga perak naik 0,6% menjadi US$ 24,99 per ons dan platinum ambles 0,9% menjadi US$ 981,04.

