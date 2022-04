IHSG Diproyeksi Turun, Investor Pantau Harga Komoditas

Jumat, 1 April 2022 | 08:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan turun di tengah sentimen negatif global. Investor masih memantau pergerakan saham global, dan harga komoditas.

"IHSG diperkirakan bergerak downward (technical correction)," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Jumat (1/4/2022).

Dia mengatakan investor masih memantau pergerakan saham global, imbal hasil US Treasury, dan harga komoditas.

BACA JUGA Investor Asing Borong Saham, IHSG Menguat

Sementara inflasi Amerika Serikat (AS) yang sudah tinggi seiring kenaikan harga komoditas, berpeluang membuat the Fed agresif menaikkan suku bunga acuan. Investor juga menantikan rilis data tingkat pengangguran untuk mengonfirmasi kekuatan pasar tenaga kerja AS.

Di sisi lain pelaku pasar relatif defensif, di tengah kebijakan moneter ketat the Fed dan sinyal baru di pasar obligasi yang mengindikasikan resesi di Amerika Serikat (AS).

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang 7.000-7.100.

BACA JUGA Bursa AS Akhiri Kuartal Terburuk dalam 2 Tahun, Ini Pemicunya

Bursa AS Wall Street jatuh pada Kamis (31/3//2022) karena para trader mengakhiri kuartal pertama yang sulit. Dow Jones Industrial Average turun 550,46 poin, atau 1,56%, menjadi 34.678,35. S&P 500 melemah 1,57% menjadi 4.530,41, dan Nasdaq Composite ambles 1,54% menjadi 14.220,52.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,26% ke 7.071,44 pada penutupan perdagangan Kamis (31/3/2022). Menurut data RTI, IHSG diperdagangkan di kisaran terendah 7.049,81 hingga tertinggi 7.099,5. Sebanyak 22,75 miliar lembar saham senilai Rp 14,59 triliun ditransaksikan hari ini.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Adaro Enery Indonesia Tbk (ADRO)

Buy target 2.880.

2. PT Surya Eka Perkasa Tbk (ESSA)

Buy target 1.265.

3. PT Nusa Konstruksi Tbk (DGIK)

Buy target 216.

4. PT Bank MNC International Tbk (BABP).

Buy target 262.

5. PT Jasa Marga Tbk (JSMR)

Buy target 4.020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com