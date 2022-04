Danai.id Sepakati Pendanaan Pre-Series A dengan Luminor Financial Holdings Ltd

Jumat, 1 April 2022 | 16:30 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Platform P2P Lending Danai.id menandatangani kesepakatan pendanaan pre-series A dengan Starland Axis Pte Ltd yaitu perusahaan digital finansial berbasis di Singapura. Starland Axis Pte Ltd merupakan anak perusahaan dari Luminor Financial Holdings Ltd (LFHL) Singapura.

LFHL adalah sebuah holding company yang tercatat di Singapore Exchange (SGX) dan memiliki lini bisnis di bidang keuangan digital yang saat ini telah beroperasi di Singapura dan Malaysia. MoU antara keduanya merupakan tindak lanjut dari rencana Luminor Financial Holdings Ltd. dan beberapa investor lainnya untuk memperkuat permodalan Grup Adiwisista.

Terutama dalam rangka pengembangan usaha Danai.id ke depan dalam bentuk pendanaan Pre-Series A. Rencana kerja sama ini juga akan memberikan prospek bagi Danai.id untuk mengembangkan jejaring usahanya ke level regional.

Danai.id adalah platform fintech layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sejak 19 Agustus 2021. Danai.id menawarkan produk-produk pembiayaan produktif serta kredit konsumen seperti inventory financing, invoice financing dan employee benefit loan yang penyaluran dan pengelolaannya didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang komprehensif.

Azhar Abdul Wahab CEO Danai.id mengemukakan perseroan memiliki tim yang berpengalaman dalam menyalurkan dan mengelola kredit melalui platform fintech di Indonesia. Keahlian dan pengalaman tersebut menjadi keunggulan untuk menyalurkan kredit dan juga mengelolanya.

“Kami melakukan inovasi perkreditan dengan memanfaatkan teknologi digital yang andal sehingga semuanya berjalan lebih efisien. Kerja sama ini juga menghasilkan strategi bagi kami untuk lebih berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia dalam waktu singkat,” katanya dalam keterangan resmi Jumat (1/4/2022).

