Pertamina Masih Rugi Rp 18 Triliun Meski Harga Pertamax Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai 1 April 2022 pukul 00:00 waktu setempat, BBM non subsidi gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menuturkan, dengan penyesuaian harga Pertamax ini, Pertamina sebetulnya masih mengalami kerugian lantaran harus menanggung selisih harga jual dengan harga keekonomian.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 sekitar Rp 16.000 per liter. Jika mengacu pada data konsumsi Pertamax di 2021, maka total kerugiannya selama April-Desember 2022 ditaksir mencapai Rp 15,75 triliun hingga Rp 18,37 triliun.

"Dengan adanya penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp 12.500, Pertamina tetap harus menanggung selisih harga karena harga keekonomiannya sekitar Rp 16.000. Tetapi menurut saya penyesuaian harga ini cukup moderat, karena kan Pertamina sebagai BUMN tentu harus mendapat persetujuan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga," kata Komaidi Notonegoro kepada Beritasatu.com, Jumat (1/4/2022). .

"Tentu ada berbagai pertimbangan yang dilihat, termasuk memperhatikan daya beli masyarakat, sehingga penyesuaiannya tidak sampai mendekati harga keekonomian,” tambahnya.

Bila mengacu pada data 2021, Komaidi menyampaikan konsumsi Pertamax mencapai sekitar 6-7 juta kiloliter (KL) atau 6-7 miliar liter setahun.

Bila data ini digunakan untuk menghitung potensi kerugian Pertamina setelah adanya penyesuaian harga Pertamina, maka konsumsi Pertamax selama sembilan bulan (Apri-Desember 2022) mencapai 4,5 miliar liter hingga 5,25 miliar liter.

"Konsumsi selama sembilan bulan ini dikalihkan dengan selisih dari harga jual dengan nilai keekonomian,” kata Komaidi.

