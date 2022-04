Petrokimia Gresik Kembali Raih Platinum Winner di Ajang PR Indonesia Award 2022

Jumat, 1 April 2022 | 17:23 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasati.com - Petrokimia Gresik kembali meraih Platinum Winner untuk Kategori Anak Usaha BUMN dalam ajang The 7th PR Indonesia Awards (PRIA) 2022 setelah berhasil memborong sembilan penghargaan sekaligus. Penghargaan diterima Vice President (VP) Komunikasi Korporat, Awang Djohan Bachtiar mewakili manajemen Petrokimia Gresik, di Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini.

Sembilan penghargaan yang diraih adalah Sub Kategori Media Cetak Gema Edisi 333 Juni 2021 (Silver Winner), Sub Kategori E-Magazine Gema Edisi 336 September 2021 (Bronze Winner), Sub Kategori Marketing PR Demplot Dambaan (Bronze Winner), dan Sub Kategori Website (Bronze Winner).

Selanjutnya Sub Kategori Sustainability Business Mangga Makmur (Gold Winner), Sub Kategori Sustainability Business Mangga Gadung Jadikan Pedagang Unggul (Silver Winner), Sub Kategori Community Based Development-Batik Bangsawan Lestari (Bronze Winner), dan Sub Kategori Brand Guideline (Bronze Winner).

Selain itu, Petrokimia Gresik juga berhasil menjadi Terpopuler di Media Cetak Kategori Anak Usaha BUMN.

Awang menyampaikan, komunikasi merupakan salah satu aspek vital dalam operasional bisnis perusahaan. Untuk itu, pengelolaannya dibutuhkan upaya yang fokus.

“Apalagi di era informasi digital seperti sekarang ini, ancaman terhadap citra dan reputasi dapat menimpa siapa, kapan, dan dimana saja. Semua program yang melibatkan stakeholder harus memerhatikan aspek komunikasi,” ujar Awang dalam keterangannya, Jumat (1/4/2022).

Awang menambahkan, pengelolaan aspek komunikasi harus bisa memainkan peran yang lebih strategis. Apalagi saat ini Petrokimia Gresik mewujudkan diri sebagai produsen pupuk untuk solusi agroindustri.

“Maka, tujuan perusahaan ini harus bisa disampaikan dengan baik kepada publik, sehingga tidak hanya membangun citra positif tapi juga menginspirasi,” ujar Awang.

BACA JUGA Petrokimia Gresik Raih Tiga Penghargaan di InMA 2022

Menurut Awang, peran strategis ini, bisa dilakukan dengan menciptakan berbagai program atau kampanye yang sifatnya kreatif dan informatif. Selain itu juga harus bisa mengusung tema yang relevan dengan bisnis perusahaan, serta berdampak luas bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

“Hal inilah yang sedang dilakukan oleh Petrokimia Gresik dan alhamdulillah sejumlah program komunikasi perusahaan mendapat apresiasi dari pihak eksternal,” imbuhnya.

Awang menambahkan, kinerja positif perusahaan dikolaborasikan dengan strategi komunikasi yang tepat akan menjadi kemasan menarik untuk dipublikasikan.

“Ini merupakan salah satu kunci Petrokimia Gresik mampu menjadi terpopuler di media cetak,” tutup Awang.

Keikutsertaan Petrokimia Gresik dalam ajang PRIA dimulai sejak tahun 2017, dan tidak pernah absen meraih penghargaan. Petrokimia Gresik tahun 2020 juga telah meraih Platinum Winner, dan tahun ini kembali diraih dengan effort yang lebih baik lagi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com