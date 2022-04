Hadirkan Jaringan Andal di Mandalika, XL Axiata Tuai Pujian

Jumat, 1 April 2022 | 18:08 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022, balapan perdana MotoGP di bumi Indonesia, telah selesai digelar.

Perhelatan yang berlangsung di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit, The Mandalika, Lombok, mendapat pujian dari dunia internasional.

Di balik itu semua, ada pihak-pihak yang bekerja di belakang layar menyiapkan event, mulai dari kelengkapan persiapan sirkuit, kelengkapan logistik hingga persiapan jaringan telekomunikasi. Salah satunya, dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk.

Ajang balapan terbesar ini, menjadi momentum bagi XL Axiata menghadirkan jaringan internet yang cepat dan stabil guna menyukseskan gelaran balap MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Tak heran, jika pujian kepada XL Axiata kembali diberikan kembali oleh Aleix Espargaro pembalap MotoGP asal Spanyol yang sesampainya di lokasi balapan, membeli kartu perdana milik XL.

Dalam unggahannya di salah satu media sosial (Medsos) Aleix Espargaro yang mengenakan pakaian olahraga bersepeda memberikan pujiannya kepada jaringan XL Axiata.

"The blue is the good one," ucap Aleix Espargaro di salah satu media sosial beberapa waktu lalu.

