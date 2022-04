Menteri Teten Ajak Perajin Tempe Manfaatkan Kacang Koro sebagai Bahan Baku

Jumat, 1 April 2022 | 20:02 WIB

Oleh : Vento Saudale / FFS

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak para perajin di Bogor memanfaatkan kacang koro sebagai pengganti kedelai dalam bahan baku tempe.

Teten memprediksi, gejolak kebutuhan dan harga kacang kedelai bakal terus berlanjut, terutama bagi para perajin tempe dan tahu di Indonesia.

Hal ini mengingat 95% kebutuhan kedelai nasional dipasok dari impor. Dari jumlah itu, 60% di antaranya diserap untuk produksi tempe dan tahu dalam negeri dan diperkirakan hingga Juli 2022 harga komoditas kedelai akan terus naik. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan tempe dan tahu di pasaran.

"Kita akan kembangkan kacang koro sebagai substitusi kedelai impor. Gerakan koronisasi akan terus kita gaungkan," tegas Teten saat membuka Festival Olahan Pangan Lokal Berbasis Kacang Koro, di Kota Bogor, Jumat (1/4/2022).

Menteri Teten juga mengajak para perajin tempe dan tahu untuk kreatif agar tidak mengandalkan bahan baku produksinya pada kedelai impor. Apalagi, pasokan kedelai dari Amerika Serikat mengalami kendala karena cuaca. Dengan demikian, harga kedelai terus merangkak naik.

"Menanam kedelai di Indonesia juga terbilang kurang produktif. Maka, kacang koro bisa menjadi alternatif bahan baku bagi para perajin tempe dan tahu," ungkap Menteri Teten.

Menurut Menteri Teten, kacang koro berpeluang dikembangkan sebagai salah satu komoditas strategis penunjang ketahanan pangan Indonesia karena memiliki aneka kelebihan. Beberapa kelebihan itu, yakni mudah dibudidayakan secara monokultur maupun tumpang sari dan adaptif pada lahan kering.

"Sumedang menjadi pilot project pengembangan budidaya kacang koro yang dikembangkan bersama Koperasi Paramasera," jelas Teten.

Teten menyatakan, tingginya harga dan ketergantungan pada impor seharusnya menjadi momentum memperkuat komitmen mendorong dan mengembangkan bahan baku lokal nonkedelai.

"Ternyata, kacang koro tidak hanya untuk pembuatan tempe dan tahu. Ada ratusan lebih menu pangan yang bisa dihasilkan dari bahan baku Kacang Koro," paparnya.

Untuk itu, Teten berharap pimpinan daerah dan stakeholder berpartisipasi aktif mendukung pengembangan budidaya kacang koro. Salah satunya dengan penyediaan lahan yang cukup.

Berdasarkan perhitungan, Teten mengatakan, jika konsumsi tempe dan tahu per orang adalah 7 kg per tahun, maka 273,5 juta penduduk Indonesia membutuhkan 1.914 juta ton per tahunnya. Dengan potensi 4 ton produksi kacang koro per hektar, maka setiap kabupaten/kota perlu menyediakan lahan sekitar 1.000 hektar.

Berdasarkan data tersebut, koperasi dapat berperan sebagai konsolidator sekaligus agregator para perajin kacang koro.

"Hilirisasi budidaya kacang koro menjadi tugas koperasi untuk menghubungkan anggota dengan para perajin tempe dan tahu yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tempe dan Tahu (Kopti), Puskopti, dan Gakoptindo sebagai Induk Koperasi," papar Menteri Teten.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan, pihaknya akan terus memopulerkan pangan lokal berbahan baku kacang koro sebagai subtitusi kedelai impor.

"Karena keterbatasan lahan di Bogor untuk menanam kacang koro, maka kita akan bermain di hilirisasi. Di Bogor akan kita perkuat industri pangan olahan, packaging, hingga promosi," kata Bima.

Bima berkomitmen terus mendorong pengembangan koperasi di Bogor, salah satunya Koperasi BUMR Paramasera untuk mengembangkan sektor hulunya. Salah satunya dengan membangun perkebunan kacang koro, meski lahannya berada di luar Bogor.

"Bogor akan fokus di hilirisasi," kata Bima.

Sumber: BeritaSatu.com