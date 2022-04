Kenaikan Harga Pertamax Masih di Bawah Harga Keekonomian

Jumat, 1 April 2022 | 20:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah PT Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax. Pasalnya, kenaikan masih di bawah harga keekonomian.

Menurut Mamit, jika mengikuti acuan harga minyak dunia saat ini, harga keekonomian Pertamax yang merupakan BBM dengan RON 92 bisa mencapai Rp 15.000 – Rp 16.000 per liter. Pertamina Patra Niaga kata dia, masih mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga harga BBM Pertamax hanya dinaikkan dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter saja.

"Saya mengapresiasi langkah Pertamina dengan kenaikan harga Pertamax karena masih di bawah keekonomian sehingga sebenarnya Pertamina masih merugi meskipun harga Pertamax naik saat ini," ujar Mamit dalam siaran tertulisnya, Jumat (1/4/2022)

Dengan kenaikan itu, Mamit meyakini tidak akan memicu migrasi dari pengguna Pertamax ke Pertalite. "Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kenaikan jangan sampai menyentuh faktor psikologis konsumen di atas Rp 15.000 per liter. Dengan kenaikan menjadi Rp 12.500 per liter, saya kira tidak akan mendorong migrasi secara besar-besaran ke Pertalite. Hal ini dikarenakan pengguna Pertamax segmented, golongan menengah ke atas yang paham akan pentingnya serta manfaat dari menggunakan bahan bakar dengan RON tinggi," ungkap Mamit.

Mamit memperkirakan migrasi ke Pertalite hanya 20%-25% saja. "Itupun akan terjadi di awal-awal kenaikan. Setelah itu, akan ada perubahan kembali pola konsumsi dengan kembali menggunakan Pertamax," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Mamit, dengan kenaikan menjadi Rp 12.500 per liter, SPBU Pertamina masih lebih kompetitif ketimbang SPBU swasta.

Diketahui, SPBU Swasta seperti Shell, BP dan Vivo telah menaikkan harga jual BBM RON 92 sejak awal tahun lalu. Sementara Pertamina, sejak 3 tahun terakhir belum sekalipun merevisi harga Pertamax. "Kenaikan ini juga masih bersaing dan lebih murah dibandingkan dengan SPBU swasta dan harganya juga sebenarnya swasta sudah berada di angka tersebut," tuturnya.

Mamit menjelaskan bahwa akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan untuk mesin kendaraan saat beralih dari Pertamax ke Pertalite. Yang paling terasa adalah performa mesin menjadi menurun, konsumsi bahan bakar menjadi lebih banyak dan jarak tempuh menjadi berkurang. Selain itu, biaya perawatan mesin akan meningkat jika dibandingkan dengan menggunakan Pertamax.

